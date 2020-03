A encenação da Paixão de Cristo realizada pelo Santuário Sagrada Família, em Goiânia, não ocorrerá este ano. O cancelamento, divulgado nesta quarta-feira (18), se deu em razão da pandemia do novo coronavírus (Covid-19). Um comunicado emitido pela Arquidiocese de Goiânia orientou que todos os eventos com aglomeração de pessoas não ocorram em razão da crise.

No ano passado, cerca de 10 mil pessoas se reuniram no centro religioso para assistir à encenação. Neste ano, a estimativa era de que ainda mais pessoas estivessem presentes e, por isso, a celebração ocorreria na área externa do Santuário, no dia 10 de abril.

Mais informações em instantes