As consultas ambulatoriais e os exames e cirurgias eletivas estão suspensos no Hospital Santa Casa de Misericórdia de Goiânia. O superintendente técnico da unidade, Pedro Ivandosvick, contou que paralisação ocorre desde o decreto do dia 20 de março, que visa impedir a proliferação do novo corovonavírus (Covid-19).

O superintendente explicou ainda que a Santa Casa não está fechada. As cirurgias de urgências e internações não foram suspensas. Ele disse também que quem precisar reagendar uma consulta, exame ou cirurgia pode ir ao local. “Estamos atendendo. O pessoal está preparado para atender. Os idosos e gestantes foram afastados seguindo as orientações”, afirmou.

Ivandosvick informou ainda a suspensão segue até o dia 4 ou caso outra recomendação seja emitida.