Cidades Santa Casa de Misericórdia de Goiânia pede doações de todos os tipos de sangue Agendamento pode ser feito de 2ª a 6ª das 7 às 17 horas pelo telefone (62)3254-4283

A Santa Casa de Misericórdia de Goiânia pede doações de todos os tipos de sangue. A biomédica do local, Gabriela Miranda, por meio de um vídeo, explicou que os estoques da unidade estão praticamente zerados. A biomédica orienta que os doadores do sexo masculino que fizeram a última doação há mais de 60 anos que retorne ao banco de sangue. Já para as doadores do sex...