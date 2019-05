Cidades Santa Casa de Catalão interrompe atendimentos de emergência Unidade encerrou convênio com a prefeitura e aguarda a assinatura de um acordo com o Estado

A Santa Casa da cidade de Catalão suspendeu os atendimentos do pronto-socorro na tarde desta terça-feira (7). O motivo é o fim do convênio com a gestão municipal, encerrado no dia 30 de abril do ano passado. Segundo a diretora de comunicação da prefeitura, Thaís Simões, o convênio não foi renovado pelo fato de a Santa Casa estar em vias de assinar um novo com a ...