Cidades Sanesc faz análise de laudo da polícia sobre desabamento de reservatório em Senador Canedo Agência informou que que mudanças no registro foram feitas na gestão anterior e que no dia do acidente havia água nos dois compartimentos do reservatório

A Agência Municipal de Saneamento de Senador Canedo (Sanesc) faz a análise do laudo pericial da Polícia Técnico-Científica sobre o desabamento de um reservatório de água no dia 8 de julho, no Parque Industrial. A Polícia Civil responsabilizou a agência pelo ocorrido, que danificou sete casas e deixou uma pessoa internada em estado grave. O engenheiro encarregado responderá criminalmente por...