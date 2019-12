Cidades Saneago renova contrato com Prefeitura de Goiânia para próximos 30 anos Evento com assinatura ocorreu nesta terça-feira (17), no Paço Municipal. Novo documento estipula metas a curto, médio e longo prazo que estatal deve cumprir

Goiânia continuará com a prestação de serviços de abastecimento de água e esgoto fornecidos pela Saneamento de Goiás S/A (Saneago) pelos próximos 30 anos. Para firmar a parceria ocorreu nesta tarde de terça-feira (17), no Paço Municipal, a assinatura do contrato para a execução do programa. Durante o evento estiveram presentes o presidente da Saneago, Ricardo Soavinski, o...