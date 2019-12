Cidades Saneago prepara dossiê contra Enel Companhia atribui desabastecimento em 22 municípios a quedas de energia e quer acionar Aneel

A Companhia de Saneamento de Goiás (Saneago) atribuiu os problemas de desabastecimento de água em 22 municípios do Estado, ocorridos nos últimos seis dias, à interrupção no fornecimento de energia elétrica pela Enel Distribuição Goiás. Por esse motivo, irá finalizar um dossiê para delimitar os prejuízos e acionar a Agência Nacional de Energia Elétrica (Aneel). No tot...