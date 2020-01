Cidades Saneago oferece até 98% de descontos em programa de negociação de débitos Prazo foi prorrogado até 31 de janeiro; interessados devem procurar as agências de atendimento presencial da empresa nas unidades do Vapt Vupt em todo o Estado

A Saneago oferece descontos que podem chegar até 98% em juros e multa no programa Sanear, que visa negociar os débitos das contas de água e esgoto vencidas até abril do ano passado. O prazo foi prorrogado e deve terminar no dia 31 de janeiro. Os interessados devem procurar as agências de atendimento presencial da empresa nas unidades do Vapt Vupt em todo o Estado. Segundo a comp...