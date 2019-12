Cidades Saneago atribui problemas no abastecimento de água em 22 municípios de Goiás à falta de energia De acordo com a companhia de saneamento, situação mais crítica foi o de Aparecida de Goiânia, onde 30 bairros foram afetados, e há casos em que restabelecimento da energia pela Enel leva mais de 24 horas

A Companhia de Saneamento de Goiás (Saneago) atribuiu os problemas de desabastecimento de água em 22 municípios do Estado, ocorridos nos últimos seis dias, à interrupção no fornecimento de energia elétrica pela Enel Distribuição Goiás. Em nota emitida na tarde desta quinta-feira (26), a Saneago disse que, diante da recorrência do problema neste ano, teve de locar grupos d...