Cidades Sancionada lei que retira nome do jornalista Washington Novaes de parque em Goiânia Sanção foi assinada pelo prefeito Rogério Cruz e publicada em edição do suplemento do Diário Oficial desta quarta-feira (12)

O prefeito de Goiânia, Rogério Cruz (Republicanos), sancionou o projeto de lei que dá o nome de Parque Municipal Sargento David Luiz Rodrigues à área pública, no Conjunto Vera Cruz 2. A decisão publicada em suplemento do Diário Municipal (DOM) nesta quarta-feira (12) acaba de vez com a possibilidade de manutenção do nome no local do jornalista e ambientalista Washington Novaes, homenageado inicialmente. Embora fosse natural do interior paulista, Washington Novaes escolheu Go...