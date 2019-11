Cidades Sancionada lei que institui CNH Social em Goiás; inscrições começam em dezembro Programa pretende oferecer de forma gratuita mais de 8 mil carteiras de habilitação

Foi sancionada, nesta quarta-feira (13), no Diário Oficial de Goiás a lei que institui a CNH Social. O programa pretende oferecer de forma gratuita mais de 8 mil carteiras de habilitação em todo Estado. A isenção contemplará as taxas do Detran-GO, além de aulas teóricas e práticas. As inscrições começam em dezembro através do site do Detran. Podem participar do programa jo...