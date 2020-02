Cidades Samba tradicional e bloquinhos dominam as ruas de Goiânia Os primeiros dias da folia na capital foram marcados por bandeiras de conscientização, mas nem todos respeitaram o quesito limpeza urbana

Para quem quis curtir o fim de semana de carnaval em Goiânia, a capital ofereceu neste ano diversas opções de bloquinhos já tradicionais, com ênfase na redução do lixo nas ruas e por mais respeito às mulheres e ao público LGBTQI. Um dos destaques da programação foi o Mercado da 74, que apostou no samba tradicional e fechou a Rua 74, no Centro, para dar mais comodidade...