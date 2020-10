Cidades Saltos em Goiânia: coragem a 3 mil metros de altura Militares do Exército e da Força Aérea realizam treinamento de paraquedismo na capital, focado em missões de reconhecimento e infiltração em terrenos inimigos

Há mais de um mês, aviões da Força Aérea Brasileira (FAB) sobrevoam as regiões Leste, Sul e Sudeste de Goiânia, provocando até algum burburinho nas redes sociais. Conforme O POPULAR demonstrou, trata-se de uma atividade do Exército Brasileiro (EB), com apoio da FAB. Nesta quarta-feira (14), o jornal acompanhou mais de perto o treinamento, que começou no último dia 8 de...