A Secretaria de Estado da Saúde de Goiás (SES-GO) informou, no boletim epidemiológico da tarde desta terça-feira (17), que segue em 9 o número de casos de doença pelo coronavírus 2019 (Covid-19) confirmados em Goiás. No entanto, o número de casos suspeitas saltou para 162. Não há confirmação de mortes.

Apesar da SES manter em 9 o número de confirmações - sendo 5 em Goiânia, 2 em Anápolis e 2 em Rio Verde - o Estado já tem pelo menos 10 casos que deram positivo para o novo coronavírus. Isso porque o boletim ainda não contabilizou a terceira paciente infectada em Rio Verde, caso que foi confirmado oficialmente pelo secretário de Saúde do município nesta tarde.

"Os dados são os que estão registrados no banco de dados do Centro de Informações Estratégicas em Vigilância em Saúde (CIEVS) de Goiás", diz a nota.

Todos os casos suspeitos em investigação no Estado, de acordo com o boletim, já tiveram amostras coletadas para a realização de exames. Outros 53 foram descartados, com resultados dos testes negativos para o vírus. Como nas notas anteriores, a SES destaca que os números são dinâmicos e, na medida em que as investigações clínicas e epidemiológicas avançam, os casos são reavaliados, sendo passíveis de reenquadramento na sua classificação.