Cidades Salles insinua que navio do Greenpeace estava onde teria ocorrido derramamento de óleo Nesta semana, a instituição realizou protestos em frente ao Palácio do Planalto e o ministro chamou os ativistas de terroristas

O ministro do Meio Ambiente, Ricardo Salles, voltou a atacar a organização ambiental Greenpeace. Desta vez, Salles insinuou que a organização poderia estar por trás do vazamento de óleo que afeta todo o Nordeste do País. Em sua conta no Twitter, o ministro afirma: "Tem umas coincidências na vida né... Parece que o navio do #greenpixe estava justamente navegando e...