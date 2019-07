Cidades Salas foram pagas sem necessidade, diz investigação sobre esquema no Ipasgo Espaços seriam utilizados por pacientes para medicamentos. Apuração indica que remédios poderiam ser ministrados em casa

O Instituto de Assistência dos Servidores Públicos do Estado de Goiás (Ipasgo) pagou pelo uso de salas de tratamento especializado quimioterápico que não eram necessárias, segundo as investigações da Operação Morfina. A reportagem do POPULAR teve acesso a 22 demonstrativos de materiais e medicamentos do Instituto Goiano de Oncologia e Hematologia (Ingoh), que é credencia...