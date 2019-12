Cidades Salário não é fator mais importante para levar médicos a áreas remotas Os resultados da pesquisa indicam que os principais fatores por trás da escolha dos médicos são proximidade do local onde eles nasceram ou estudaram

O aumento de salários não é o principal fator para atrair médicos a regiões mais pobres do Brasil, segundo estudo realizado pelo Instituto de Estudos para Políticas de Saúde (Ieps). O levantamento, obtido pelo jornal O Estado de S. Paulo, mostra que, mais do que dinheiro, o que pesa na decisão são as políticas de ampliação de vagas em escolas de Medicina em regiões desass...