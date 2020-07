Cidades Saiba quais são os 78 municípios de Goiás que passarão por testagem em massa de Covid-19 Escolha dos municípios foi determinada por critérios técnicos elaborados pela Secretaria de Estado da Saúde (SES-GO), por meio da Superintendência de Vigilância em Saúde (Suvisa), em parceria com a Fundação Oswaldo Cruz (Fiocruz).

O governador Ronaldo Caiado (DEM) anunciou em coletiva na segunda-feira (13) uma parceria com a Fundação Oswaldo Cruz (Fiocruz) para monitoramento da Covid-19. O objetivo é fazer uma testagem em massa em 78 municípios e rastrear por meio de aplicativo, em parceria com o Instituto Butantan, de São Paulo, e o programa Todos Pela Saúde, do Banco Itaú em parceria com outros...