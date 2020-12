Cidades Saiba controlar os excessos na alimentação durante as festas É possível aproveitar as comemorações de fim de ano sem prejudicar a saúde antes, durante e depois

Com as festas de fim de ano, as clássicas discussões sobre uva passa no arroz ou a preferência entre panetone e chocotone começam a aparecer. Para que a comida não se torne motivo de dor de cabeça, ou de estômago, é importante ficar atento aos sinais de saciedade do corpo e aproveitar sem exagerar. "A ideia é manter uma vida equilibrada sempre. É óbvio que um dia...