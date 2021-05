A vacinação contra Covid-19 está disponível para pessoas com comorbidades em Goiânia. No entanto, é necessário apresentar um relátório médico comprovando a doença para receber a imunização. Ainda há muitas dúvidas sobre como conseguir esse documento, mas o que poucos não sabem é que é possível obtê-lo nas unidades de saúde do município onde residem.

Os moradores de áreas que têm cobertura das 59 Unidades de Saúde da Família, podem solicitar o relatório na unidade onde é atendido, sem necessidade de agendamento de consulta médica, pois a equipe conhece a sua população e já acompanha sistematicamente esse usuário na unidade. Quem não faz parte do Programa Saúde da Família, mas passou por consulta médica há menos de um ano em um dos 22 Centros de Saúde Tradicionais do município, também não precisa se consultar para obter o relatório, basta ir até a unidade onde foi atendido e solicitar o documento.

Caso já tenha mais de um ano, e já possua diagnóstico prévio de alguma comorbidade elegível para vacinação ele pode marcar uma nova consulta, pelos telefones da Central Humanizada de Orientações da Covid-19: (62) 3267-6123 (Fixo) e (62) 3524-6305 (WhatsApp). A Central funciona das 7h às 19h. Ao todo serão 5.200 consultas mensais que começam a ser ofertadas a partir desta quinta-feira (20).

A secretaria alerta que, para obter o relatório, a pessoa precisa levar na consulta, além dos documentos pessoais e comprovante de endereço, exames que comprovam a comorbidade, pois não é possível diagnosticar uma doença crônica em uma única visita ao médico. A partir da próxima segunda-feira (24), quem tem comorbidades também poderá marcar consultas pelo app 'Saúde Fácil Goiânia' visando a obtenção do relatóorio para vacinação.