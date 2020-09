Cidades Sagrada Família celebra elevação

A celebração da elevação do Santuário Sagrada Família, que foi oficialmente elevado no dia 2 de fevereiro, ocorrerá amanhã (29), às 9 horas. A cerimônia, que era para ter sido realizada no começo deste ano, foi adiada por conta da pandemia do coronavírus (Sars-CoV-2). Ela será presidida pelo Arcebispo de Goiânia, Dom Washington Cruz.A partir de agora, a igreja terá o t...