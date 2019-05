Cidades Saga por uma morte digna Idoso que buscou tratamento contra o câncer em Goiânia teve orientação médica de retornar para casa, no Acre, mas companhia aérea só aceitou o embarque após decisão judicial

Aos 71 anos e convivendo com as sequelas de um câncer nas cordas vocais, o acreano Antônio Guilhermino de Deus recebeu diagnóstico da doença no pâncreas. Em Goiânia para o tratamento e sem chance de recuperação, recebeu orientação médica para retornar à sua casa, em Epitaciolândia (Acre), a mais de 3 mil quilômetros da capital goiana, para cuidados paliativos. Impedido de emb...