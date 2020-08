Cidades Sacrificada égua atropelada no Recanto das Minas Gerais, em Goiânia Animal chegou a ser resgatado, mas devido aos ferimentos foi necessário o procedimento

A égua atropelada na manhã desta quarta-feira (26) foi sacrificada. O equino e outros dois animais estavam na Avenida Jahir Ribeiro, no Setor Recanto das Minas Gerais, em Goiânia, quando surge um motociclista, que o atropela. As informações são do G1 Goiás. O acidente aconteceu por volta das 5h30 e foi registrado por uma câmera de segurança.O animal com fraturas nas du...