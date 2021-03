O aposentado Raimundo Nonato Soares, de 69 anos, ficou internado no Hospital Santa Maria, em Goiânia, por 26 dias, sendo 19 na Unidade de Terapia Intensiva (UTI). A única comorbidade era hipertensão, mas o comprometimento pulmonar chegou a 90%. A esposa, que também foi infectada, mesmo com sobrepeso e problemas cardíacos, não teve sintomas mais graves. Depois de tantos dias de desespero para a família, Raimundo voltou para casa e precisou de suporte de oxigênio e fisioterapia, mas agora comemora a ausência de sequelas.

Além da equipe médica, o aposentado contou com auxílio médico de uma sobrinha, que trabalha à frente da pandemia, em São Paulo. Ele conta que não precisou ser entubado, graças à conduta médica e que sou um cateter de alto fluxo e ventilação não invasiva (VNI), mas que a sensação é terrível. “Quem nunca usou VNI, quando coloca, acha que vai morrer. Você não consegue tirar, mesmo que esteja desesperado. Tem que ir respirando devagar. É o único instrumento capaz de te ajudar para não ser entubado. Mesmo que você tenha o oxigênio, é uma coisa terrível, você sente a falta da respiração. Eu sabia que a morte estava rondando, mas eu tinha fé, uma certeza de que não era ainda minha hora de partir”, se emociona.

Raimundo fala muito de Deus, da fé e diz que a gratidão por toda a equipe do hospital é imensa. Ele conta que na VNI chegou a sonhar com um bálsamo e que sentiu a cura. “Eu não tinha condições de ir ao banheiro, banho com aparelhagem ligada. Enfermeiros, técnicos, fisioterapeutas foram incríveis demais e eu oro todo dia por eles. É um sofrimento mesmo, fazer todas as minhas necessidades na cama. O pessoal da limpeza, heróis trabalhando o dia todo e correndo riscos. Líderes políticos têm que socorrer, chegou ao limite. Igrejas ricas deviam abrir os cofres e ajudar as pessoas”, defende.

Quando foi informado que seria transferido para a enfermaria, disse que se sentiu incapaz. O amigo que dividia o quando já estava na hemodiálise e o aposentado conta que o medo era imenso. “Quando eu vi a batalha que era a hemodiálise, eu pedia a Deus, suplicava. Quando o médico me levou pra enfermaria, me disse: ‘fizemos o possível para não entubar vocês, mas confesso que houve intervenção divina’. Eu fiquei emocionado com testemunho dos médicos. E eu não tenho dúvida”, conta.