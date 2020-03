Cidades Saúde registra mais 460 casos de HIV em Goiás e alerta que prevenção é menor entre jovens Doença atingiu quase 17 mil goianos nos últimos 20 anos; dados foram divulgados pelo Ministério da Saúde no último Boletim Epidemiológico

Dados divulgados no último Boletim Epidemiológico do Ministério da Saúde mostram que a Aids, doença causada pelo HIV atingiu quase 17 mil goianos, nos últimos 20 anos e em Goiás mais de 460 casos de HIV foram notificados somente nos seis primeiros meses do ano passado. Segundo a Organização Mundial da Saúde (OMS), todos os dias, ocorrem 1 milhão de novas Infecções Sexual...