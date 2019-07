Cidades Saúde registra aumento em número de cirurgias, atendimentos e internações em Goiás Dados foram apresentados pela Secretaria Estadual na manhã desta quinta-feira (11). Secretário falou em auditoria nas dívidas de 2018 referentes às OSs

No primeiro semestre de 2019, a rede estadual de Saúde registrou 43 mil atendimentos e 3 mil cirurgias a mais que nos mesmo período de 2018. Com redução de mais de R$ 3 milhões mensais na renovação dos contratos com as Organizações Sociais (OSs), a Secretaria de Estado de Saúde conseguiu aumentar os números de cirurgias, internações e atendimentos ambulatoriais. Os d...