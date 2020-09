Cidades Saúde quer barrar ônibus na Região da 44, em Goiânia Prefeitura afirma que o número de consumidores no polo de moda continua praticamente o mesmo de antes da pandemia, o que gera preocupação nas autoridades de saúde

Na reunião do Centro de Operações de Emergências (COE) em Saúde Pública para enfrentamento do coronavírus (Sars-CoV-2) em Goiás realizada nesta quarta-feira (16), representantes da Secretaria Municipal de Saúde (SMS) de Goiânia manifestaram preocupação com a continuidade de aglomerações na região da Rua 44, hoje o principal polo comercial da capital. A suspeita de que...