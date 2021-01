Cidades Saúde pode iniciar vacinação com Coronavac, imunizante que Bolsonaro afirmava que não seria comprado Em outubro, presidente chegou a desautorizar acordo firmado por Pazuello para a aquisição de 46 milhões de doses

Com veto da Índia à entrega de um lote de imunizantes da Oxford/Astrazeneca ao Brasil, o presidente Jair Bolsonaro (sem partido) corre o risco de ver a vacinação começar com a Coronavac, vacina que ele, por diversas vezes, disse que não seria comprada pelo governo federal. Em 21 de outubro, o presidente chegou a desautorizar um acordo firmado no dia anterior pelo m...