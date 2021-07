Cidades Saúde inclui bancários e trabalhadores dos Correios nos grupos prioritários da vacinação Anúncio de alteração no PNI da Covid-19 foi feito pelo ministro da Saúde, Marcelo Queiroga

O ministro Marcelo Queiroga (Saúde) anunciou a inclusão de bancário e trabalhadores dos Correios nos grupos prioritários do PNI (Plano Nacional de Imunização) contra a Covid-19. O anúncio foi feito em coletiva no Palácio do Planalto nesta terça-feira (6). “Essas categorias apresentaram relatórios pormenorizados, descrevendo os aspectos epidemiológicos de cad...