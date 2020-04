Dos 371 novos leitos de Unidade de Terapia Intensiva (UTI) previstos para atender o aumento da demanda de pacientes com o novo coronavírus (Covid-19) em Goiás, 34 estão em funcionamento. O número é adequado para o cenário atual de internações de suspeitos e contaminados, mas está bem abaixo das previsões de demanda por UTI no momento que aumentar a quantidade de doentes. A logística na compra de equipamentos, contratações de profissionais e decisões a nível federal são alguns dos fatores que influenciam o tempo de entrega de todos esses novos leitos, que ainda é indefinido.

A Secretaria Estadual de Saúde de Goiás (SES-GO) prevê 269 novos leitos de UTI em oito hospitais em Goiânia, Porangatu, Águas Lindas, São Luís dos Montes Belos, Formosa, Jataí, Luziânia e Itumbiara, além de novos leitos em três hospitais da capital. Desse total, estavam em funcionamento na tarde desta quinta-feira (16), 21 UTIs no Hospital de Campanha (HCamp) de Goiânia.

Já a Secretaria Municipal de Saúde (SMS) de Goiânia prevê 102 leitos de UTI exclusivos para casos de Covid-19. A maior parte deles, 50, vai funcionar na Maternidade Célia Câmara, 40 no Hospital das Clínicas da Universidade Federal de Goiás (HC-UFG), e 12 no Hospital Ismael Queiroz. Na tarde desta quinta-feira, estavam em operação 8 no HC-UFG e 5 na Maternidade. Outras secretarias municipais, como a de Anápolis, Aparecida de Goiânia e Rio Verde reservaram leitos e preveem novos leitos para Covid-19 em suas cidades. (Veja quadro).

O superintendente da Atenção Integral à Saúde da SES-GO, Sandro Rogério Rodrigues, explica que uma série de fatores influencia a instalação desses novos leitos e que é impossível definir um prazo para o funcionamento de todos agora. A compra dos equipamentos depende de logística e de fornecedores, a contratação de novos profissionais depende da definição das organizações sociais que vão administrar os hospitais, além disso, a abertura do leito depende da demanda. “A gente vai acionando (as UTIs) a medida que o número de casos for evoluindo, não consegue acionar todos de uma vez”, diz o gestor.

No Hospital de Campanha de Goiânia (HCamp), por exemplo, a instalação de mais nove leitos de UTI estava pendente devido a problemas de transporte de bombas de infusão de São Paulo para Goiás. A SES-GO estava com dificuldade de conseguir um voo que trouxesse os equipamentos. A chegada deles vai elevar o número de unidades de terapia intensiva no hospital para 30, mas sua capacidade vai até 70. A troca de titular do Ministério da Saúde (MS) deixa em suspenso a situação do Hospital de Campanha de Águas Lindas, que tem previsão de 40 leitos de UTI.

Enquanto isso, a doença avança e mesmo as projeções mais otimistas preveem a necessidade de um número razoável de leitos de UTI a mais. No início do mês, um estudo feito em análise com a UFG previa a necessidade de 193 UTIs em um cenário positivo com menos contaminação por pessoa e mais isolamento social. Sem distanciamento social a previsão chegava à necessidade de 576 UTIs.

Sandro Rogério pondera que novos estudos estão sendo feitos e novas projeções serão definidas nos próprios dias. Ele esclarece que em casos de doenças novas, como o Covid-19, novas informações vão surgindo diariamente e as previsões acabam mudando mais rapidamente. De qualquer maneira, ele diz que os planos de enfrentamento do vírus devem ser feitos também pensando nas piores hipóteses. “A gente está em preparação para o cenário mais drástico possível, tem que pensar dessa forma”, declara.

A ocupação das UTIs em Goiás na tarde desta quinta-feira já era de cerca de 90% nos hospitais estaduais e nos leitos do sistema público de Saúde da capital. Isso em um cenário que os internados por Covid-19 não são muitos. Só na capital, 50 pessoas estavam internadas em UTI por conta de problemas respiratórios, um número ainda dentro do padrão esperado para essa época do ano, segundo a Superintendente de Regulação e Políticas de Saúde da SMS, Andréia Alcântara.

“Agora que começa um período climático com doenças respiratórias. Ainda não houve uma mudança significativa com o aumento de solicitações de internação por causa do Covid-19. Estamos em um cenário dentro da normalidade”, explica a gestora, que coordena a área da secretaria responsável pelo manejo de leitos na capital.

Segundo Andréia, a previsão é que os 40 leitos de UTI previstos do HC-UFG sejam ativados até o final de abril. Já os da Maternidade Célia Câmara serão abertos de forma escalonada. A contratação de 12 leitos em um hospital privado vai servir como uma retaguarda. “A doença é nova, mas a conduta (protocolos e manejos clínicos) já existe há muito tempo, principalmente em Goiânia. Sempre temos atores muito ativos e a epidemiologia daqui tem força nacional.”

Estudo mostra falta de UTI

Um informe técnico Instituto Mauro Borges de Estatísticas e Estudos Socioeconômicos (IMB) faz uma projeção de falta de leitos de Unidade de Terapia Intensiva (UTI) em Goiás para o enfrentamento ao novo coronavírus (Covid-19). O documento é um recorte do cenário estadual baseado em um levantamento nacional a partir da média de ocupação de leitos em 2019 e a quantidade de vagas no setor público e privado no Cadastro Nacional de Estabelecimentos de Saúde (CNES).

O estudo prevê vários cenários de contaminação de Covid-19 em Goiás, com variação da quantidade de contaminados e o tempo de contaminação. Em todos eles, há, segundo a análise, “uma rápida extrapolação de disponibilidade da infraestrutura do SUS, e com isso a necessidade de se pensar em meios alternativos de absorver a demanda que pode ser gerada.”

O informe técnico do IMB sugere a utilização de leitos de UTI de hospitais privados e a construção de hospitais exclusivos para Covid-19, mas pontua os desafios: “Após a infraestrutura de paredes, terá o desafio de equipamentos e insumos específicos a serem alocado nos hospitais”, diz trecho do documento. O estudo é uma projeção baseada no número de leitos que Goiás tinha em janeiro, antes da pandemia.

O estudo ainda indica que, mesmo sem o Covid-19, Goiás já tinha 16 regiões de Saúde com a quantidade de leitos d UTI abaixo do recomendado, que segundo o pesquisador é de 10 por 100 mil habitantes. Mais da metade dos leitos estão concentrados na região central.