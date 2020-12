Cidades Saúde diz que pesquisadores não têm poder de decisão sobre plano da vacina para a Covid No documento, eles aparecem na parte de "elaboração"; pasta confirma não haver data para início da vacinação

O Ministério da Saúde divulgou nota neste domingo (13) afirmando que os pesquisadores citados no Plano de Imunização contra a Covid-19 foram convidados para participarem de debates "com cunho opinativo e sem qualquer poder de decisão na formalização". A manifestação ocorreu um dia após 36 integrantes do grupo que assessorou o governo na elaboração de seu plano afirma...