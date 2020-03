Cidades Saúde contradiz prefeitura de Jataí e nega que Lacen esteja sem material para testes do coronavírus Secretaria de Saúde do município afirmou que emissão de exames de paciente levaria dez dias devido à falta de material. O Estado, contudo, diz que a unidade possui insumos e realiza sistematicamente os testes em casos suspeitos notificados

Atualizado às 19h02 A Secretaria de Estado de Saúde de Goiás (SES-GO) negou que haja falta de material para exames de diagnóstico do novo coronavírus no Laboratório Central de Saúde Pública Dr. Giovanni Cysneiros (Lacen-GO). Na tarde desta quarta-feira (4), a Secretaria Municipal de Saúde de Jataí disse, em boletim informativo sobre a suspeita da doença no mun...