Cidades Saúde comprou máscaras impróprias acima do preço praticado no mercado Ao todo, a pasta adquiriu 40 milhões de máscaras chinesas KN95

A compra de máscaras impróprias a profissionais de saúde ocorreu por valor acima do praticado no mercado, segundo um documento interno do Ministério da Saúde que balizou a aquisição pela pasta. O documento foi enviado à CPI da Covid no Senado, que passou a investigar a compra e a distribuição de máscaras pelo ministério. O caso foi revelado pelo jornal Folha de S.P...