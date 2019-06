Cidades Saúde amplia tratamento a cardiopatias em Goiás SES-GO afirma que novo contrato vai incluir procedimento no Hugol; pais reclamam de falta de estrutura para atendimento no SUS

O Hospital Estadual de Urgências Governador Otávio Lage de Siqueira (Hugol) vai começar a realizar cirurgias cardiopediátricas. O contrato de gestão da unidade vence em julho, e, de acordo com a Secretaria de Estado da Saúde de Goiás (SES-GO), um novo entrará em vigor na sequência, já com este serviço definido. Nesta quinta-feira (13), o POPULAR publicou matéria com que...