Cidades Saúde é tema central no terceiro encontro do Agenda Aparecida Comunidade, especialistas e prefeitura do município se reúnem na região Papilon Park neste sábado (14); projeto visa criar estratégias para os próximos 30 anos

A região Papilon Park recebe neste sábado, dia 12, o 3º encontro do projeto Agenda Aparecida 2050. A iniciativa é realizada pelo POPULAR, em parceria com a prefeitura de Aparecida de Goiânia. A saúde será o tema principal do evento, que busca definir um planejamento estratégico para dar suporte às decisões da administração pública a longo prazo. O encontro será real...