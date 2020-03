Cidades Saúde é destaque na 3ª edição do Agenda Aparecida Fórum foi realizado no último sábado (14), no auditório da Faculdade Nossa Senhora Aparecida (Fanap)

Os desafios, os projetos e as perspectivas para o futuro da saúde pública em Aparecida de Goiânia estiveram em pauta durante o terceiro fórum do programa Agenda Aparecida 2050, realizado no último sábado no auditório da Faculdade Nossa Senhora Aparecida (Fanap), no Conjunto Bela Morada. Em discussão, a configuração da rede de saúde da cidade ao longo dos anos, as ações ...