Cidades Só uma em 200 mortes por intervenção policial em Goiás vira processo na Justiça Pesquisa de mestrado mostra que a maioria dos inquéritos que investiga casos é arquivada ou ainda não foi concluída

Atualizada às 22h12 De cada 200 ocorrências de morte por intervenção policial em Goiás, apenas uma é denunciada pelo Ministério Público (MP-GO) e vira processo no Tribunal de Justiça. As outras são arquivadas ou estão com os inquéritos inconclusos. É o que demonstra um levantamento de uma pesquisa de mestrado do Programa de Pós-Graduação em Direito e Políticas P...