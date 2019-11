Cidades Só falta limpar para área virar parque no Jardim das Aroeiras, em Goiânia Governo estadual doou área de mais de 70 mil m², mas agora Prefeitura precisa tirar grande quantidade de lixo jogada no local para revitalizá-lo

Uma área de 70,5 mil m² no Jardim das Aroeiras, a 500 metros do Rio Meia Ponte, foi doada pelo governo estadual à Prefeitura de Goiânia para que seja transformado em um parque municipal. O local é uma área de proteção permanente (APP) por ter duas nascentes consideradas importantes para o Meia Ponte e sofre há algum tempo com degradação ambiental e a grande quantidade de l...