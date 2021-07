Cidades Só casos graves são atendidos

Laura Tannus é cardiopediatra e ecocardiografista infantil e fetal. Atualmente, é responsável pelo ambulatório de cardiopatias congênitas e adquiridas na infância no Hospital Materno Infantil (HMI). Ela explica que a unidade não dispõe do serviço de cirurgia cardíaca, mas que com o ambulatório acaba tendo que encaminhar pacientes via regulação para o Hospital da Criança,...