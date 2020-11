Cidades Só 9,7% das cidades de Goiás têm delegacia da mulher Até municípios com mais de 50 mil habitantes estão descobertos. Profissionais que lidam contra as agressões afirmam que a proximidade das estruturas favorece o acolhimento às vítimas e as denúncias

Apenas 24 dos 246 municípios de Goiás (9,7%) têm delegacia da mulher, de acordo com dados da Polícia Civil (PC). A situação é apontada por profissionais que lidam com a violência contra o sexo feminino como um complicador para reduzir o número de agressões e dar o devido suporte às vítimas que experimentam uma situação de fragilidade. Além do número baixo, o horário d...