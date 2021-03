Cidades Só 36% do previsto para 2ª dose foram aplicados em Goiás e lentidão preocupa Saúde Proteção não é garantida para quem só toma a primeira etapa. Gestores acreditam que possível sobrecarga de equipes

A lentidão na aplicação da segunda dose da Coronavac preocupa a Secretaria Estadual de Saúde de Goiás (SES-GO). Das 144,9 mil doses da vacina enviadas para os municípios, apenas 53,4 mil chegaram aos devidos braços, de acordo com o Painel da Covid-19, da pasta. O número corresponde a 36,8% do total. De acordo com a SES, a esta altura, o quantitativo teria de estar 100%...