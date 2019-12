Cidades Só 2% das instituições têm nota máxima

Somente 2% das instituições brasileiras têm a nota máxima na avaliação de qualidade do ensino superior do Ministério da Educação (MEC). O País dispõe de 2.052 universidades e faculdades, mas apenas 42 delas obtiveram nota 5, conceito mais alto do Índice Geral de Cursos (IGC).Os dados são referentes a 2018 e foram divulgados nesta quinta-feira, 12, pelo Instituto Nacional de Est...