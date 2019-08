Cidades Sítios de pinturas rupestres ganham ação emergencial em Serranópolis, Goiás Município possui mais de 40 abrigos arqueológicos. Diagnóstico apontou degradação em 10 deles, em decorrência do tempo e da ação humana

Terão início nos próximos dias, em Serranópolis, na região Sudoeste de Goiás, ações emergenciais de conservação das pinturas e gravuras rupestres em dez sítios de abrigos do complexo arqueológico do município. O trabalho, desencadeado pelo Instituto do Patrimônio Histórico e Artístico Nacional (Iphan), será executado após dez anos que um diagnóstico encomendado pelo próprio ór...