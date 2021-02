Cidades São Paulo vai ao STF para manter recursos de UTIs Custeio é para cerca de 3,2 mil leitos de Unidade de Terapia Intensiva (UTI) para pacientes com Covid-19

A Procuradoria Geral do Estado (PGE) de São Paulo entrou com uma ação no Supremo Tribunal Federal na manhã desta quarta-feira (10) solicitando que o Ministério da Saúde faça o custeio de cerca de 3,2 mil leitos de Unidade de Terapia Intensiva (UTI) para pacientes com Covid-19. Esses leitos estavam habilitados para receber a ajuda de custeio da diária de internação, mas...