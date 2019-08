Cidades São Paulo registra mais duas mortes por sarampo. Desta vez, dois bebês No total, 3 mortes foram confirmadas pela doença este ano. Todas em São Paulo

A Secretaria de Estado da Saúde de São Paulo confirmou hoje (30) mais duas mortes causadas por sarampo no estado. As vítimas foram dois bebês: uma menina de 4 meses, residente de Barueri (SP), e um garoto de 9 meses, residente da capital paulista. Em ambos os casos, os bebês começaram a apresentar sintomas de sarampo no mês de julho e desenvolveram quadro de pneumonia, u...