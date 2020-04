O sistema de saúde pública de São Paulo começa a sofrer com o surto da covid-19. Seis hospitais públicos já estão com taxa de ocupação de leitos em 80%. As 30 unidades de terapia intensiva do Instituto de Infectologia Emílio Ribas estão lotadas.

O coordenador do Centro de Contingência de São Paulo, infectologista David Uip, disse nesta quarta-feira (15) que “há um aumento e uma pressão sob o sistema de saúde público de São Paulo“.

Dos seis hospitais com alta taxa de ocupação, cinco se encontram na capital paulista.

Segundo David Uip, o paciente em quadro de melhora permanece, em média, 14 dias na UTI. “Infelizmente, quando não evolui bem, o tempo é maior, o que implica num resultado óbvio de permanência por mais tempo que o habitual de doente grave em UTI“, completa.

São Paulo registrou um pico de internações por covid-19 pelo 2º dia consecutivo. Mais de 2.200 pacientes contam com os 1.132 leitos de UTI e 1.200 de enfermaria. Já são 11.043 casos e 778 mortes no Estado.

Uip voltou a reforçar a necessidade de a população respeitar as recomendações de isolamento social, visto o avanço da covid-19 para o interior e o litoral de São Paulo. O especialista afirmou que existe a possibilidade de faltar insumos e infraestrutura para o combate ao vírus.