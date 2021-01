Cidades São Paulo confirma dois primeiros casos da variante do coronavírus identificada no Reino Unido Infectados são mulher de 25 anos e homem de 34 que teve contato com ela

O estado de São Paulo registrou os dois primeiros casos no Brasil da variante do novo coronavírus identificada no fim de 2020 no Reino Unido. A informação é da Secretaria de Estado da Saúde de SP. A confirmação foi feita pelo Laboratório Estratégico do Instituto Adolfo Lutz, vinculado à pasta , após o sequenciamento genético de amostras encaminhadas pelo labora...