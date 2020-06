Cidades Ruas e avenidas da Região da 44 passam por limpeza e sanitização nesta quinta-feira (18) Dez pessoas utilizando equipamentos de segurança individual realizam a atividade

Atualizada às 12h05. As 12 ruas e as 2 avenidas que compõem a região da 44, no Setor Norte Ferroviário, em Goiânia, passam por limpeza e sanitização na manhã desta quinta-feira (18). A ação que deve ser realizada até domingo (21) conta com o apoio da Guarda Civil Metropolitana e da Secretaria Municipal de Trânsito (SMT). Dez pessoas utilizando equipamentos de segurança ...