Cidades Ruas do Centro de Goiânia são bloqueadas para 24ª parada do Orgulho LGBT As vias só serão liberadas no fim da noite de hoje (08). Veja o mapa

Com a realização da 24ª Parada do Orgulho LGBT+ a partir das 12h deste domingo (08), algumas ruas do centro de Goiânia vão estar bloqueadas para a realização do evento. O anel interno e externo da Praça Cívica, as avenidas Araguaia, Paranaíba, Tocantins e Anhanguera serão interditados. O início da caminhada está marcado para às 17h e, as vias só serão liberadas no fim...