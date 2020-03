Nos últimos três dias, a movimentação popular nas ruas de Goiânia tem aumentado, mesmo em descumprimento aos decretos estadual e municipal que proíbem aglomerações como forma de combater a disseminação do coronavírus (Covid-19) na cidade. Apesar do número de casos confirmados estar em progressão, como em todo o Estado, e das indicações de médicos e especialistas em saúde pública indicarem o isolamento social como método mais aceito mundialmente para frear o crescimento da doença, o maior movimento na capital se deu logo após o pronunciamento do presidente Jair Bolsonaro (sem partido) na noite de terça-feira (24) incentivando as pessoas a desobedecerem as indicações e voltar à vida normal.

Na comparação entre a última terça-feira e a quinta-feira (26), a quantidade de validações do sistema de transporte coletivo da região metropolitana de Goiânia aumentou em 6,36%. Antes do pronunciamento presidencial, 77.180 passes foram utilizados nos ônibus durante todo o dia. Já na quinta-feira, o consórcio das empresas concessionárias do sistema registrou 82.089 validações. é a primeira vez que o sistema apresenta aumento de validações desde a suspensão das atividades escolares, no último dia 16.

Motoristas ouvidos pelo POPULAR relatam que desde a semana passada não conduziam o ônibus com todos os assentos ocupados, conforme é a regra do decreto estadual publicado no último dia 20. O relato é que nos dois primeiros dias desta semana os veículos não transportavam sequer 10 usuários ao mesmo tempo e, desde esta sexta-feira (27), chegou a ficar com todos os 32 assentos ocupados em muitas viagens. O presidente da Companhia Metropolitana de Transportes Coletivos (CMTC), Benjamin Kennedy Machado relata que desde quarta-feira (25) verificou crescimento visual na quantidade de passageiros.

“Na quinta-feira, depois do almoço, fiquei ali na Avenida Anhanguera acompanhando a operação da Metrobus e vi muitos ônibus com todos os assentos ocupados e isso não vinha ocorrendo antes”, conta. Machado diz que o sistema não tem como fazer qualquer ação proibitiva, mesmo porque o decreto estadual determina o serviço como essencial e a Justiça deferiu liminar a pedido da Defensoria Pública Estadual (DPE) para que a frota operasse em 100%. “O que fazemos é colocar os ônibus para atender as pessoas e regular que todos viajam sentados, só isso”, afirma.

Ele conta também que percebeu uma maior movimentação no Centro de Goiânia na manhã desta sexta-feira, enquanto ia para o trabalho, com diversos pedestres transitando pelas ruas do bairro. Apesar disso, em comparação com o ano passado, o sistema de transporte coletivo já representou queda de 85% na quantidade de validações. Esse recuo na demanda e o cenário atual foi responsável, segundo a concessionária HP Transportes, pela dispensa de 25 motoristas que estavam em período de experiência prestes a encerrar.

Aumento de 15% nos parques

De acordo com a Guarda Civil Metropolitana (GCM), que está responsável por verificar parques e praças de Goiânia para evitar aglomerações, desde a última terça-feira (24), dia do pronunciamento do presidente Jair Bolsonaro (sem partido), já se percebeu um aumento de 15% na movimentação dos espaços públicos. O porta-voz da corporação, Janilson Saldanha, afirma que as ações dos guardas tinham conseguido reduzir o movimento, especialmente nos parques, desde o final de semana e até terça-feira, mas que, depois disso, as pessoas voltaram a frequentar os locais.

“Nós abordamos, explicamos que se trata de um decreto estadual e municipal, que é a melhor forma de impedir a proliferação do coronavírus, mas eles dizem que o presidente permitiu, que é para poder voltar às ruas”, afirma Saldanha. Mesmo assim, segundo ele, os guardas explicam que a desobediência pode ser configurada no artigo 268 do Código Penal, já que se trata de um decreto em validade. “Aí eles dizem que só vão dar mais uma volta e já estão indo embora, mas a gente roda com a viatura e depois de um tempo são os mesmos que estão ali.”

No pronunciamento do presidente, ele considera que o País deveria adotar o método de isolamento vertical, em que apenas as pessoas em situação de maior risco no caso de contaminação permaneçam em distanciamento social. No entanto, o decreto federal que inicia o isolamento de todos, chamado de horizontal, assinado por Bolsonaro continua valendo e é defendido pela área técnica do Ministério da Saúde (MS) e demais especialistas. Mesmo assim, as falas do presidente, apesar de não ter o valor da lei, são utilizadas pelas pessoas como justificativa para descumprirem o isolamento social.

Saldanha revela ainda que a maior parte das pessoas que tem frequentado os parques são de idosos ou grupos familiares que levam membros com maior idade para realizar caminhadas ou passeios. “As pessoas na faixa de risco também estão descumprindo o isolamento”, diz. Ele conta que no primeiro dia de operação conjunta com a Polícia Militar (PM) para verificar comércios que continuam abertos, em detrimento aos decretos, cerca de 60% dos proprietários que estavam nos locais trabalhando se tratava de pessoas acima de 60 anos. “Não obedecem mais e nem mesmo tomam os cuidados necessários, as distâncias de dois metros entre as pessoas. A percepção que nós temos é que desde o pronunciamento as pessoas decidiram sair mais de casa mesmo.”

967 denúncias chegam ao Paço

A Prefeitura de Goiânia iniciou o serviço de denúncias quanto ao descumprimento dos decretos estadual e municipal na última segunda-feira (23) e, até então, já recebeu 967 ocorrências no aplicativo até as 18 horas desta sexta-feira. Os fatos se devem a aglomerações de pessoas, que já chegaram a 386, e a abertura de lojas comerciais ou de serviços ou indústrias que não se enquadram como essenciais, que foram 581 denúncias desde o início do serviço.

No primeiro dia de uso, foram apenas 7 participações, sendo 2 de aglomerações e 5 de locais abertos irregularmente. Na terça, 240 denúncias, depois a população denunciou 287 vezes as irregularidades, seguido por 288 na quinta-feira e 145 até as 18 horas desta sexta-feira.

As denúncias são repassadas para a fiscalização da Secretaria Municipal de Planejamento e Habitação (Seplanh), no caso dos locais irregulares, e para a Guarda Civil Metropolitana (GCM) quanto as aglomerações. As pastas podem optar por pedir o apoio da Polícia Militar (PM) para garantir o cumprimento do decreto. Para se ter uma ideia, uma operação conjunta entre Estado e Prefeitura na quarta-feira, 154 estabelecimentos ou ambulantes foram flagrados operando irregularmente. Na maior parte dos casos, os proprietários tentavam burlar a fiscalização, funcionando com portas entreabertas, mas recebendo os clientes da mesma maneira.